jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Igor Tolic tidak ingin anak asuhnya memandang sebelah mata Shan United.

Kedua tim akan bertemu dalam lanjutan ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026/27, Kamis (19/11/2026) pukul 19.00 WIB.

Tolic menilai klub asal Myanmar itu memiliki karakter permainan yang bisa menyulitkan Persib. Karena itu, dia meminta Marc Klok dan kawan-kawan mempersiapkan diri dengan baik.

Shan United Punya Pertahanan Solid

Pelatih asal Kroasia tersebut sudah mempelajari pola permainan calon lawannya.

Menurut Tolic, Shan United memiliki organisasi pertahanan yang rapat dan mampu melibatkan banyak pemain ketika membangun serangan.

"Mereka merupakan tim yang sulit dihadapi. Pertahanannya terorganisasi dengan baik, sementara ketika menyerang, banyak pemain ikut terlibat," ucapnya.

Persib Tak Ingin Kehilangan Poin

Meski mengakui kekuatan Shan United, Tolic tetap optimistis Persib mampu mengamankan tiga poin.

Mantan asisten Igor Tolic itu ingin mengulang hasil positif seperti saat Maung Bandung menaklukkan Port FC dengan skor 3-1 pada pertandingan pembuka Shopee Cup.