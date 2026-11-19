Ada yang Bikin Igor Tolic Siaga Menjelang Persib vs Shan United, Apa Itu?
jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Igor Tolic tidak ingin anak asuhnya memandang sebelah mata Shan United.
Kedua tim akan bertemu dalam lanjutan ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026/27, Kamis (19/11/2026) pukul 19.00 WIB.
Tolic menilai klub asal Myanmar itu memiliki karakter permainan yang bisa menyulitkan Persib. Karena itu, dia meminta Marc Klok dan kawan-kawan mempersiapkan diri dengan baik.
Shan United Punya Pertahanan Solid
Pelatih asal Kroasia tersebut sudah mempelajari pola permainan calon lawannya.
Menurut Tolic, Shan United memiliki organisasi pertahanan yang rapat dan mampu melibatkan banyak pemain ketika membangun serangan.
"Mereka merupakan tim yang sulit dihadapi. Pertahanannya terorganisasi dengan baik, sementara ketika menyerang, banyak pemain ikut terlibat," ucapnya.
Persib Tak Ingin Kehilangan Poin
Meski mengakui kekuatan Shan United, Tolic tetap optimistis Persib mampu mengamankan tiga poin.
Mantan asisten Igor Tolic itu ingin mengulang hasil positif seperti saat Maung Bandung menaklukkan Port FC dengan skor 3-1 pada pertandingan pembuka Shopee Cup.
Igor Tolic punya alasan untuk meminta Persib Bandung tampil ekstra hati-hati saat menjamu Shan United di Stadion GBLA. Apa alasannya?
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Layvin Kurzawa Pensiun, Pelatih Persib Igor Tolic Beri Penghormatan
- Shan United Mengejar Hasil Imbang Melawan Persib
- Laga Spesial, Persib Tampaknya akan Berpesta Gol Malam Ini
- Shan United Kerap Jadi Bulan-bulanan Klub Indonesia, Persib Siap Melanjutkan Tradisi?
- Sama-sama Dihukum PSSI, Persib Lebih Apes dari Persija
- Pelatih Shan United Sebut Persib Bandung Sangat Kuat!