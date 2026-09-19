Ada yang Dibutuhkan Persebaya di GBT Menjelang Jumpa Garudayaksa, Apa Itu?
jpnn.com - Persebaya Surabaya punya satu kebutuhan penting saat menjamu Garudayaksa FC pada pekan ketiga Super League 2026/27.
Duel Persebaya vs Garudayaksa akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (19/9/2026).
Pelatih Persebaya Bernardo Tavares berharap Bonek dan Bonita hadir langsung memberikan dukungan dari tribune.
Tavares Ingin GBT Kembali Bergairah
Persebaya memang tidak menghadapi klub dengan nama besar.
Namun, kondisi tersebut tidak seharusnya mengurangi antusiasme suporter untuk datang ke stadion.
"Saya berharap Bonek dan Bonita tetap datang memberikan dukungan. Lawan kali ini mungkin belum sebesar klub lain, tetapi pertandingan tetap memiliki tiga poin yang sama untuk kami perjuangkan," tambahnya.
Pelatih asal Portugal itu memahami pertandingan tertentu lebih mudah menarik penonton.
Meski demikian, dia ingin dukungan dari tribune tidak hanya muncul ketika Persebaya menghadapi lawan klub besar.
Persebaya Surabaya punya satu kebutuhan penting saat menjamu Garudayaksa FC pada pekan ketiga Super League 2026/27.
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