Ada yang Hilang dari Bench Persib Bandung Menjelang Duel Kontra Madura United

Skuad Persib Bandung dalam sebuah pertandingan BRI Super League. Foto: Persib.

jpnn.com - Suasana berbeda akan terasa dari bench Persib Bandung saat menjamu Madura United pada pekan ke-23 BRI Super League 2025/26.

Menurut jadwal, duel Persib vs Madura United akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kamis (26/2/2026) malam WIB.

Persib Bandung dipastikan tampil tanpa kehadiran Bojan Hodak di bangku cadangan.

Baca Juga:

Hodak harus menepi akibat sanksi akumulasi kartu kuning.

Kartu yang diterimanya pada laga kontra Persita Tangerang pekan lalu menjadi yang keempat sepanjang musim.

Alhasil, juru taktik asal Kroasia itu kembali absen mendampingi Maung Bandung dari area bench.

Meski demikian, Hodak memastikan tetap hadir di stadion.

Bedanya, kali ini dia akan memantau jalannya pertandingan dari tribune penonton.

Bangku cadangan Persib Bandung tak seperti biasanya jelang laga kontra Madura United.

