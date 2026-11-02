Ada yang Istimewa dari Madura United, Catatan Ini Bikin 17 Tim Lain Tertinggal

jpnn.com - Madura United ternyata punya keunggulan yang tidak dimiliki sebagian besar pesaingnya di BRI Super League 2026/27.

Laskar Sape Kerrab tercatat sebagai tim dengan jumlah jebakan offside paling sedikit hingga pekan kedelapan.

Catatan tersebut memperlihatkan efektivitas pergerakan pemain ketika membongkar pertahanan lawan.

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Dari delapan pertandingan yang sudah dijalani, skuad asuhan Jose Gomes hanya empat kali dinyatakan berada dalam posisi offside.

Angka itu menjadi yang terendah di antara 18 peserta kompetisi musim ini. Sebagai perbandingan, Java United justru mencatatkan 18 kali offside atau menjadi yang terbanyak.

Madura United Punya Catatan yang Tak Biasa

Minimnya offside menjadi salah satu gambaran bagaimana pemain Madura United membangun serangan.

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Pergerakan tanpa bola dan ketepatan waktu ketika menerima umpan membuat mereka memiliki kesempatan menembus barisan pertahanan lawan.

Situasi tersebut beberapa kali menghasilkan peluang berbahaya, termasuk kesempatan berhadapan langsung dengan penjaga gawang.