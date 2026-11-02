Ada yang Istimewa dari Madura United, Catatan Ini Bikin 17 Tim Lain Tertinggal
jpnn.com - Madura United ternyata punya keunggulan yang tidak dimiliki sebagian besar pesaingnya di BRI Super League 2026/27.
Laskar Sape Kerrab tercatat sebagai tim dengan jumlah jebakan offside paling sedikit hingga pekan kedelapan.
Catatan tersebut memperlihatkan efektivitas pergerakan pemain ketika membongkar pertahanan lawan.
Dari delapan pertandingan yang sudah dijalani, skuad asuhan Jose Gomes hanya empat kali dinyatakan berada dalam posisi offside.
Angka itu menjadi yang terendah di antara 18 peserta kompetisi musim ini. Sebagai perbandingan, Java United justru mencatatkan 18 kali offside atau menjadi yang terbanyak.
Madura United Punya Catatan yang Tak Biasa
Minimnya offside menjadi salah satu gambaran bagaimana pemain Madura United membangun serangan.
Pergerakan tanpa bola dan ketepatan waktu ketika menerima umpan membuat mereka memiliki kesempatan menembus barisan pertahanan lawan.
Situasi tersebut beberapa kali menghasilkan peluang berbahaya, termasuk kesempatan berhadapan langsung dengan penjaga gawang.
Madura United ternyata punya keunggulan yang tidak dimiliki sebagian besar pesaingnya di BRI Super League 2026/27.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Persib Bandung Menggila di Si Jalak Harupat, Zlatko Runje Sampai Terpesona
- Zlatko Runje Ungkap Jurus Jitu Persib Sukses Bungkam Isenmulang Kalteng FC 4 - 0
- Peringkat Persib Seusai Melumat Isenmulang Kalteng FC 4-0
- Cek Klasemen Super League, STY Bilang Bahaya buat Persija
- Kemenangan Dewa United dari Persija Menjadi Bukti Sahih
- Rizky Ridho Sepakat dengan STY soal Penyebab Kekalahan Persija dari Dewa United