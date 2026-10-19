Ada yang Kecewa dengan Hasil Persija Vs FC Bekasi City di IWL
jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta Women Muhamad Yusup Prasetiyo tidak puas dengan performa timnya karena gagal meraih kemenangan dalam laga pertama Indonesia Women's League atau IWL 2026/27 di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (18/10).
Persija ditahan imbang 1-1 oleh FC Bekasi City. Tim lawan memimpin lebih dulu melalui gol penalti Nao Tsukamato pada menit ke-29, sebelum Persija menyamakan kedudukan pada menit ke-39 lewat tendangan bebas Saki Nishihara.
"Saya tidak senang dengan performa kaim. Namun, itu normal, pertandingan pertama. Laga perdana selalu menyulitkan di mana-mana. Jadi, kami harus bersyukur juga," kata Yusup.
Dia menilai laga itu berjalan tidak seimbang karena ketimpangan jumlah pemain asing yang dimainkan kedua tim.
Dari Persija, mereka baru bisa memainkan dua pemain asing, yang semuanya berasal dari Jepang, yaitu Saki Nishihara dan Michika Sakamoto.
Di sisi tim lawan, mereka dapat langsung memainkan empat pemain asing yang terdiri dari dua pemain Jepang Nao Tsukamato dan Marin Kai, pemain asal Amerika Serikat Misa Miamour Juana, dan pemain asal Kanada Sofia Grace Iaderosa.
"Dua pemain asing yang tidak main, dan ada dua lagi itu ternyata gap-nya cukup besar dengan mereka memainkan empat pemain asing. Jadi ya, pertandingan berjalan not too competitive karena perbandingan jumlah pemain asing di lapangan," katanya.
Laga antara Persija melawan FC Bekasi City menjadi laga terakhir untuk pekan pertama. Sebelumnya, ada dua laga yang sudah dimainkan di Stadion Madya, yaitu Garudayaksa FC melawan Persita Tangerang (0-1) dan Persikad Depok melawan Dewa United Banten FC (0-1).
Dari Persija, mereka baru bisa memainkan dua pemain asing, yaitu Saki Nishihara dan Michika Sakamoto.
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