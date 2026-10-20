Ada yang Kurang di Timnas U-20, Nova Arianto Siapkan Amunisi Baru

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Timnas U-20 Indonesia Nova Arianto membuka peluang menambah pemain baru.

Sejumlah posisi yang dinilai masih kurang membuatnya mempertimbangkan pemain Championship hingga diaspora untuk memperkuat skuad menjelang Piala Asia U-20 2027.

Nova tak ingin Timnas U-20 hanya mengandalkan komposisi pemain yang ada saat ini. Apalagi, persaingan di putaran final Piala Asia U-20 2027 di China dipastikan lebih berat dibandingkan fase kualifikasi.

Dia menyebut sejumlah sektor yang perlu dibenahi. Evaluasi dari pertandingan kualifikasi dan rangkaian uji coba di China menjadi bahan pertimbangan untuk memperkuat skuad sebelum turnamen berlangsung pada 24 Maret hingga 10 April 2027.

Sektor pertahanan menjadi salah satu perhatian utama Nova. Posisi bek tengah dan bek sayap kanan dan kiri dinilai masih membutuhkan tambahan pemain agar Timnas U-20 Indonesia memiliki banyak pilihan.

"Posisi di center back masih membutuhkan sebagai kedalaman skuad. Termasuk dari wing back kanan-kiri ini menjadi (catatan) secara kedalaman skuad," ujar Nova.

Kebutuhan tersebut membuat peluang pemain dari kompetisi domestik makin terbuka. Nova mempertimbangkan untuk memantau sejumlah pemain yang tampil di Championship sebagai alternatif untuk menambah kekuatan Garuda Nusantara.

"Rencana ke sana ada karena setelah kami melihat di kualifikasi, kami lihat di uji coba China kemarin, ada beberapa pos yang menurut saya masih kurang," katanya.