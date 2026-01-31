menu
Ada yang Minta Indonesia Tinjau Ulang Keanggotaan di Board of Peace

Presiden AS Donald Trump saat pertemuan Board of Peace di Davos, Swiss. Foto: Mandel Ngan/AFP

jpnn.com - JAKARTA - Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif, Denanyar, Jombang Jawa Timur, KH Abdussalam Shohib menilai pemerintah harus mengkaji ulang keanggotannya di Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza yang dipimpin Presiden AS Donald Trump.

"Apa keanggotaan Indonesia dalam BoP jawaban kemerdekaan Palestina?" ujarnya.

Menurutnya, BoP diinisiasi oleh Trump setelah Gaza hancur dan menewaskan banyak warga Palestina.

Gus Salam -sapaan akrab KH Abdussalam Shohib, menganggap BoP bukan lembaga resmi PBB. BoP dibentuk oleh Donald Trump dengan membawa mandat Resolusi 2803 DK PBB serta mengatasnamakan perdamaian untuk Gaza.

"Faktanya, Donald Trump menjadi ketua, sekaligus mewakili Presiden Amerika sebagai anggota BoP. Satu sosok dengan dua wajah, yang bila tidak menjadi Presiden Amerika pun, Donald Trump tetap menjadi ketua BoP yang secara konstitusional memiliki hak veto. Dengan demikian, kedaulatan sebuah negara sebagai anggota BoP akan tunduk pada keputusan ketua. Inikah yang diinginkan Indonesia?," tutur Gus Salam.

Dia meminta pemerintah tak terjebak kepentingan Trump.

"Palestina sendiri tidak disertakan dalam keanggotaan. Hal ini tidak masuk akal, bagaimana skema dan pola perdamaian Gaza tidak melibatkan negara Palestina. Patut dicurigai bahwa BoP menguntungkan dan karpet merah bagi zionis untuk melancarkan agenda Israel Raya," ujar Gus Salam.

Dia juga mengingatkan bahwa banyak negara NATO, mitra strategis Amerika, menolak bergabung menjadi anggota BoP.

