Ada yang Senang Laga Persija Vs Persik Dipindah ke Manahan
jpnn.com - SOLO - Pelatih Persik Kediri Ong Kim Swee menyambut baik pemindahan laga timnya melawan Persija Jakarta pada pekan ke-13 Super League, Kamis (20/11).
Duel Persija vs Persik yang awalnya akan digelar di Jakarta International Stadium, dipindah ke Stadion Manahan, Solo.
Ong Kim senang dengan keputusan tersebut.
"Ini kabar baik bagi kami. Persik Kediri tak merasa diuntungkan dengan perpindahan tempat laga ini, tetapi semua tahu Stadion Manahan punya fasilitas bagus untuk kedua tim bermain maksimal," katanya.
Ong Kim yang musim lalu menukangi Persis Solo paham betul fasilitas apa saja yang dimiliki stadion itu.
"Semua sarana di Stadion Manahan bagus. Terutama rumput lapangan yang akan membuat pemain Persik Kediri dan Persija Jakarta bisa menunjukkan kualitas terbaiknya di permainan. Rumput sangat menentukan mutu pertandingan," ujarnya.
Persija Vs Persik di Stadion Manahan, bukan di JIS. Cek klasemen Super League, Persija dan Persik ranking berapa?
