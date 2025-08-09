Ada Zikir Kebangsaan-Ikrar Bela Negara di Istiqlal Besok, Lalu Lintas Dialihkan

jpnn.com, JAKARTA - Umat muslim akan menggelar Zikir Kebangsaan dan Ikrar Bela Negara di Masjid Istiqlal, Minggu malam (10/8) besok.

Kegiatan tersebut diadakan mulai pukul 19.00 WIB.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dimaksud dilakukan pengaturan lalu lintas bersifat situasional, untuk meminimalisir kepadatan lalu lintas, rute alternatif yang dapat dilalui untuk menuju Masjid Istiqlal selama kegiatan berlangsung.

"Lalu lintas dari Arah Utara (Ancol/Mangga Dua) menuju Masjid Istiqlal dapat melalui Jalan Gunung Sahari-Jalan Dr. Sutomo-Jalan Gedung Kesenian-Jalan Lapangan Banteng Utara-Jalan Katedral," tulis pernyataan panitia yang diterima JPNN.com, Sabtu (9/8).

Sementara lalu lintas dari Arah Timur (Cempaka Putih/Pasar Senen) menuju Masjid Istiqlal dapat melalui Jalan Letjen Suprapto-Underpass Pasar Senen-Jalan Senen Raya-Jalan Kwini II-Jalan Abdul Rahman Saleh-Jalan Taman Pejambon-Jalan Pejambon-Jalan Medan Merdeka Timur-Jalan Perwira.

"Untuk lalu lintas dari Arah Kramat/Salemba menuju Masjid Istiqlal dapat melalui Jalan Salemba Raya-Jalan Kramat Raya-Flyover Pasar Senen-Jalan Gunung Sahari-Jalan Budi Utomo-Jalan Lapangan Banteng Utara-Jalan Katedral-dst," katanya.

Lalu lintas dari Arah Selatan (Senayan) menuju Masjid Istiqlal dapat melalui Jalan Jenderal Sudirman-Jalan MH. Thamrin-Jalan Medan Merdeka Barat-Jalan Majapahit-Jalan Juanda-Berputar Arah di Jalan Juanda menuju Pintu 7 (Gerbang As Salam) atau dapat melalui Jalan Pos- Jalan Gedung Kesenian-Jalan Lapangan Banteng Utara-Jalan Katedral-dst.

"Lalu lintas dari Arah Barat (Tomang) menuju Masjid Istiqlal dapat melalui Jalan Tomang Raya, Jalan Kyai Caringin-Jalan Balikpapan-Jalan Suryopranoto-Jalan Juanda- Berputar Arah di Jalan Juanda menuju Pintu 7 (Gerbang As Salam) atau dapat melalui Jalan Pos-Jalan Gedung Kesenian-Jalan Lapangan Banteng Utara-Jalan Katedral-dst," katanya.