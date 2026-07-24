AdaKami Bangun Akses Air Bersih-Sanitasi Layak untuk Warga di Lampung Selatan

jpnn.com, JAKARTA - Sebagai perwujudan dari komitmen untuk memberikan kontribusi yang relevan dan berdampak bagi masyarakat, PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) berkolaborasi dengan platform pengumpulan dana dan donasi digital, BenihBaik.com, dalam membangun fasilitas air bersih dan sanitasi di Dusun Banjarsari, Lampung Selatan.

Melalui program AdaKami Peduli, bantuan tersebut diwujudkan melalui pembangunan sumur bor sedalam 80 meter sebagai sumber utama air bersih.

Menurut data Pemerintah Provinsi Lampung, kebutuhan air bersih di Kabupaten Lampung Selatan pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar 1.900 liter per detik, terbesar keempat di Provinsi Lampung.

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Melalui program AdaKami Peduli, masyarakat Dusun Banjarsari kini memperoleh akses terhadap instalasi pompa air, tandon penampungan, jaringan distribusi air bersih, serta fasilitas sanitasi yang lebih layak.

Menjangkau sebanyak 37 rumah tangga dengan total 122 penduduk, kehadiran fasilitas tersebut mempermudah masyarakat memperoleh air bersih yang sebelumnya sangat terbatas, terutama pada musim kemarau. Program ini juga mendukung terciptanya lingkungan yang lebih sehat, nyaman, dan berkelanjutan bagi masyarakat setempat.

Direktur Utama AdaKami Bernardino Vega menjelaskan penyaluran bantuan ini merupakan wujud nyata dari komitmen tanggung jawab sosial perusahaan dalam menjawab kebutuhan mendasar masyarakat.

"Kami berharap pembangunan fasilitas di Dusun Banjarsari tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan harian, tetapi juga membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dalam jangka panjang," ujar Bernardino Vega.

Soleh, warga Dusun Banjarsari, Lampung Selatan, mengatakan bahwa kehadiran fasilitas tersebut telah membawa perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat.