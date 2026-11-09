ADAKSI Desak Pemerintah Umumkan Jadwal Alih Status PPPK dan Setop Rekrutmen CPNS Umum

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Dosen Akademisi dan Keahlian Seluruh Indonesia (ADAKSI) mendesak pemerintah mengumumkan jadwal alih status PPPK ke PNS.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga diminta segera mengumumkan mekanisme dan persyaratan pengadaan khusus PNS dosen bagi dosen PPPK berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2026.

"Pemerintah telah menyampaikan rencana pendaftaran mulai November 2026, bersamaan dengan seleksi CPNS dosen jalur umum. Perlu segera mendapat tanggal pasti dan pedoman6 resmi agar dapat mempersiapkan diri," kata Ketua Umum DPP ADAKSI Anggun Gunawan, Senin (9/11/2026).

Anggun Gunawan menyampaikan lima tuntutan ADAKSI sebagai berikut:

1. Hentikan pembukaan formasi baru dosen PPPK

ADAKSI sependapat dengan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto bahwa skema PPPK kurang sesuai untuk profesi dosen karena membatasi pengembangan karier. Pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat membutuhkan kesinambungan kerja dan kepastian karier jangka panjang.

"Karena itu, ADAKSI meminta pemerintah menghentikan pembukaan formasi baru dosen PPPK dan memenuhi kebutuhan dosen ASN melalui formasi PNS," tegasnya.

2. Umumkan jadwal, mekanisme, dan persyaratan secara terbuka