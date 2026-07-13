Adam Alis Kebingungan Tak Dipanggil TC Timnas, Cuma Jadi Pemain Pelapis?

jpnn.com, JAKARTA - Status Adam Alis di Timnas Indonesia masih menjadi teka-teki. Sudah masuk daftar panggil, tetapi tak terlihat di training center (TC) Bali.

Gelandang Persib Bandung itu pun mengaku sama sekali tidak mengetahui alasan di balik situasi tersebut.

Pemain berusia 32 tahun tersebut mengaku belum pernah mendapat penjelasan mengenai alasan dirinya tidak dipanggil ke TC.

Untuk itu, ia memilih tidak berspekulasi dan menerima situasi yang ada.

"Saya juga enggak tahu," ujar Adam Alis.

Adam menduga dirinya hanya masuk dalam daftar pemain cadangan yang sewaktu-waktu bisa dipanggil jika ada pemain inti yang mengalami cedera atau berhalangan bergabung selama persiapan menuju Piala AFF 2026.

"Mungkin hanya jadi backup. Misalkan ada pemain yang cedera atau apa, mungkin dari salah satu itu bisa dipanggil," ucapnya.

Meski peluangnya membela Timnas Indonesia belum pasti, mantan gelandang Borneo FC itu menegaskan tidak akan mempermasalahkan keputusan tim pelatih.