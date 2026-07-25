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Adam Alis Punya Janji untuk Bobotoh Menjelang Persib Bandung Vs Arema

Adam Alis Punya Janji untuk Bobotoh Menjelang Persib Bandung Vs Arema
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Pelatih Persib Igor Tolic dan pemain, Adam Alis, saat konferensi pers Piala Presiden 2026 di Hotel Papandayan, Kota Bandung, Jumat (24/7/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Adam Alis ingin membuka musim baru dengan hasil yang membanggakan bagi Persib Bandung.

Gelandang berusia 32 tahun itu berharap timnya mampu memberikan hadiah kemenangan kepada Bobotoh saat menghadapi Arema FC pada laga perdana Piala Presiden 2026.

Duel Persib vs Arema dijadwalkan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu (25/7/2026) pukul 19.30 WIB.

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Bagi Adam, duel pembuka selalu menghadirkan tantangan tersendiri karena kedua tim sama-sama masih berada dalam fase membangun ritme permainan setelah libur cukup panjang.

Meski demikian, eks pemain Persija Jakarta itu optimistis Persib mampu menunjukkan performa yang menjanjikan.

"Pertandingan pertama di musim ini yang pasti tidak mudah untuk kedua tim. Mudah-mudahan pertandingan besok bisa berjalan dengan baik dan menarik, dan kita berupaya untuk menyenangkan hati Bobotoh dengan kemenangan," ucapnya.

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Adam menilai turnamen pramusim memiliki peran penting dalam proses pembentukan tim sebelum menghadapi jadwal kompetisi yang padat pada musim 2026/27.

Selain meningkatkan kebugaran, ajang tersebut juga dimanfaatkan untuk memperkuat kerja sama antarpemain, terutama setelah hadirnya sejumlah wajah baru di skuad Maung Bandung.

Jelang Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026, Adam Alis mengungkap misi yang ingin dipersembahkan untuk Bobotoh.

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