Adam Przybek Masih Absen, Persib Mengandalkan Teja Paku Alam di Laga Kontra PSIM
jpnn.com - Penjaga gawang Persib Bandung, Adam Przybek masih mengalami cedera dan belum siap dimainkan dalam waktu dekat.
Adapun laga terdekat, Persib akan menghadapi PSIM Yogyakarta pada pekan ke-3 BRI Super League 2025/26.
Pemain asal Wales ini didatangkan untuk menggantikan Kevin Ray Mendoza yang hengkang sebelumnya. Namun sejak didatangkan, Adam baru memainkan pertandingan uji coba dengan Persib.
Sementara di tiga laga resmi yang sudah dimainkan Persib baik di kompetisi Super League maupun AFC Champions League Two, Adam absen karena dua hal, sanksi dan cedera.
Termasuk di pertandingan berikutnya saat Persib akan bertandang ke markas PSIM Yogyakarta pada Minggu (24/8).
Adam kemungkinan masih akan absen dan posisi penjaga gawang bakal dipercayakan ke Teja Paku Alam.
Adam mengaku mengalami cedera pada bagian engkelnya. Meski kondisinya saat ini mulai membaik, dia menyebut belum siap tampil untuk mengawal gawang Maung Bandung.
"Sudah perlahan membaik. (Cedera) Ligamen engkel," kata Adam, Jumat (22/8).
Kiper Persib Adam Przybek masih harus absen saat tim menghadapi PSIM Yogyakarta pada pekan ke-3 BRI Super League 2025/26.
