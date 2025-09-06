Adam Przybek Masih Misterius, Ini Penjelasan Tim Medis Persib Bandung

jpnn.com - Penjaga gawang Persib Bandung Adam Przybek belum juga menjalani debut resminya hingga pekan ke-4 BRI Super League 2025/26.

Didatangkan sebagai pengganti Kevin Ray Mendoza, Adam baru sekali bermain dengan Persib, itu pun hanya pada turnamen pramusim Piala Presiden.

Adapun di kompetisi resmi, Adam belum tampil karena sanksi akumulasi kartu yang dibawa dari klub sebelumnya.

Hampir sebulan kompetisi bergulir, pemain asal Wales itu belum juga diturunkan. Posisi kiper dalam tiga laga terakhir diisi Teja Paku Alam yang tampil cukup solid.

Kondisi ini membuat banyak Bobotoh—suporter Persib—mempertanyakan keberadaan mantan pemain Penybont itu.

Penjelasan Tim Medis Persib

Fisioterapis Persib Geraldo Santos memberi penjelasan terkait situasi Adam. Menurutnya, kiper berusia 25 tahun itu tengah mengalami cedera serius pada ligamen pergelangan kaki.

"Adam memiliki cedera ligamen di pergelangan kaki. Sudah dalam proses transisi dan mulai minggu depan dia akan latihan ringan,” kata Geraldo di Bandung, Sabtu (6/9/2025).

Proses Pemulihan Harus Hati-hati

Dokter asal Brasil itu menjelaskan pemulihan cedera ligamen tidak bisa dilakukan secara instan. Pemain harus melalui tahapan terapi hingga benar-benar pulih agar terhindar dari risiko cedera kambuhan.