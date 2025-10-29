menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Adam Przybek Tersisih, Teja Paku Alam Jadi Idola Baru di Bawah Mistar Persib

Adam Przybek Tersisih, Teja Paku Alam Jadi Idola Baru di Bawah Mistar Persib

Adam Przybek Tersisih, Teja Paku Alam Jadi Idola Baru di Bawah Mistar Persib
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kiper Persib Bandung Teja Paku Alam (menangkap bola). Foto: Persib.

jpnn.com, BANDUNG -

Penjaga gawang Persib Teja Paku Alam tampil cemerlang dalam empat pertandingan terakhir.

Gawang yang dijaganya bersih alias clean sheet dari bola yang dilesakkan lawan.

Baca Juga:

Posisi Teja yang merupakan kiper cadangan itu pun perlahan menggantikan Adam Przybek yang performanya tak kunjung membaik.

Teja mengatakan, keberhasilannya menjaga gawangnya dari kebobolan tak akan berhasil tanpa kerja sama rekan-rekannya.

Dia memuji kualitas dan jam terbang para pemain, sehingga membantunya dari kebobolan gawang.

Baca Juga:

“Pastinya senang, berkat semua pemain, defense yang sangat bagus. Mungkin lebih mudah komunikasinya, karena mereka sudah pengalaman semua yang di depan. Jadi, sampai clean sheet,” kata Teja di Bandung, Rabu (29/10/2025).

Performanya yang terus meningkat, membuat pelatih kiper Mario Jozic memberinya kesempatan untuk tampil sebagai starter.

Teja Paku Alam mencatatkan penampilan apiknya. Dalam empat pertandingan Persib, golnya bersih dari bola lawan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI