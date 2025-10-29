Adam Przybek Tersisih, Teja Paku Alam Jadi Idola Baru di Bawah Mistar Persib
jpnn.com, BANDUNG -
Penjaga gawang Persib Teja Paku Alam tampil cemerlang dalam empat pertandingan terakhir.
Gawang yang dijaganya bersih alias clean sheet dari bola yang dilesakkan lawan.
Posisi Teja yang merupakan kiper cadangan itu pun perlahan menggantikan Adam Przybek yang performanya tak kunjung membaik.
Teja mengatakan, keberhasilannya menjaga gawangnya dari kebobolan tak akan berhasil tanpa kerja sama rekan-rekannya.
Dia memuji kualitas dan jam terbang para pemain, sehingga membantunya dari kebobolan gawang.
“Pastinya senang, berkat semua pemain, defense yang sangat bagus. Mungkin lebih mudah komunikasinya, karena mereka sudah pengalaman semua yang di depan. Jadi, sampai clean sheet,” kata Teja di Bandung, Rabu (29/10/2025).
Performanya yang terus meningkat, membuat pelatih kiper Mario Jozic memberinya kesempatan untuk tampil sebagai starter.
Teja Paku Alam mencatatkan penampilan apiknya. Dalam empat pertandingan Persib, golnya bersih dari bola lawan.
