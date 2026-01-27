Adaptasi Lambat di Velodrome, Timnas Futsal Thailand Susah Payah Tekuk Lebanon
jpnn.com - Timnas futsal Thailand mengawali AFC Futsal Asian Cup 2026 dengan kemenangan melawan Lebanon.
Berlaga di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Selasa (27/1/2026),.skuad asuhan Rakphol Sainetngam menang dengan skor 2-0.
Gol kemenangan tim Negeri Gajah Putih dicetak melalui Worasak Srirangpirot pada menit ke-27 dan Muhammad Osamanmusa (34’).
Pelatih Thailand Rakphol Sainetngam mengaku senang anak asuhnya bisa memetik kemenangan di laga perdana Grup B Piala Asia Futsal 2026.
Raihan ini menjadi bekal penting mengingat di laga berikutnya Thailand akan jumpa Kuwait serta Vietnam.
“Apresiasi kepada para pemain yang mempersembahkan kemenangan di laga perdana. Lawan kami sangat tangguh sejak laga perdana.”
“Kemenangan ini sangat penting untuk perjalanan kami memulai turnamen dengan merebut tiga angka,” ujar Rakphol.
Sementara itu, pemain Thailand yakni Worasak Srirangpirot menilai rekan-rekannya masih mencoba beradaptasi dengan arena pertandingan.
Thailand susah payah meraih kemenangan di laga perdana AFC Futsal Asian Cup 2026 saat melawan Lebanon, Selasa (27/1)
