Addicted Jadi Pembuka Album Solo Terbaru Jisoo BLACKPINK
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Jisoo dari grup K-pop BLACKPINK akan merilis single baru berjudul “Addicted” pada Jumat.
Lagu tersebut menjadi single prarilis kedua untuk album penuh solo terbarunya yang hingga kini belum diumumkan jadwal peluncurannya.
Kabar perilisan “Addicted” disampaikan agensi Jisoo, Blissoo, melalui pernyataan resmi.
Kantor berita Yonhap melaporkan informasi tersebut pada Selasa, dengan menyebut lagu ini menyusul “Click” yang lebih dahulu diperkenalkan sebagai single prarilis.
Melalui “Addicted”, Jisoo disebut akan menghadirkan transformasi konsep baru. Agensi menyampaikan bahwa lagu tersebut menjadi bagian dari upaya Jisoo menunjukkan sisi musikal dan penampilan yang berbeda dalam proyek solonya.
Untuk menyambut perilisan lagu, Blissoo telah membagikan gambar teaser “Addicted”. Dalam gambar tersebut, Jisoo terlihat mengintip dari balik tirai hitam berkilauan, memberikan gambaran awal mengenai konsep visual yang diusung.
“Addicted” menjadi bagian dari persiapan album penuh solo Jisoo setelah sebelumnya merilis “Click”.
Namun, Blissoo belum mengungkapkan tanggal peluncuran album tersebut maupun rincian lengkap mengenai daftar lagu yang akan dimuat.
Jisoo BLACKPINK merilis single prarilis Addicted pada Jumat, sebagai pembuka menuju album solo terbarunya.
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