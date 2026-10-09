Addie MS Ungkap Persiapan Konser Twilite Orchestra Presents The Beatles & Queen

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Addie MS bersama Twilite Orchestra akan menggelar konser bertajuk Twilite Orchestra Presents The Beatles & Queen pada 1 November 2026.

Konser tersebut menjadi bagian dari perayaan 35 tahun Twilite Orchestra. Acara itu akan menghadirkan Marcello Tahitoe alias Ello dan Sandhy Sondoro yang membawakan lagu-lagu legendaris The Beatles dan Queen dengan iringan orkestra.

Addie MS mengungkapkan tantangan dalam mengaransemen lagu-lagu dari dua grup musik legendaris tersebut.

Hal tersebut disampaikannya saat konferensi pers di Flix Cinema ASTHA, Jakarta, Jumat (9/10).

Menurutnya, para pengaransemen harus bisa mempertahankan karakter asli lagu meski menghadirkan aransemen yang berbeda.

“Ada pertimbangan bahwa lagu-lagu ini milik orang banyak. Kalau kami mengaransemen sesuka kami, lalu menurut kami bagus, wah, ini sulit nih, ada ego seniman," ungkap Addie MS.

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Pria kelahiran Jakarta, 7 Oktober 1959, itu mengatakan setiap musisi tentu ingin menunjukkan kemampuan terbaiknya.

Namun, keinginan tersebut tidak boleh mengorbankan karakter asli lagu yang dibawakan.