Addie MS Ungkap Persiapan Konser Twilite Orchestra Presents The Beatles & Queen
jpnn.com, JAKARTA - Musikus Addie MS bersama Twilite Orchestra akan menggelar konser bertajuk Twilite Orchestra Presents The Beatles & Queen pada 1 November 2026.
Konser tersebut menjadi bagian dari perayaan 35 tahun Twilite Orchestra. Acara itu akan menghadirkan Marcello Tahitoe alias Ello dan Sandhy Sondoro yang membawakan lagu-lagu legendaris The Beatles dan Queen dengan iringan orkestra.
Addie MS mengungkapkan tantangan dalam mengaransemen lagu-lagu dari dua grup musik legendaris tersebut.
Hal tersebut disampaikannya saat konferensi pers di Flix Cinema ASTHA, Jakarta, Jumat (9/10).
Menurutnya, para pengaransemen harus bisa mempertahankan karakter asli lagu meski menghadirkan aransemen yang berbeda.
“Ada pertimbangan bahwa lagu-lagu ini milik orang banyak. Kalau kami mengaransemen sesuka kami, lalu menurut kami bagus, wah, ini sulit nih, ada ego seniman," ungkap Addie MS.
Pria kelahiran Jakarta, 7 Oktober 1959, itu mengatakan setiap musisi tentu ingin menunjukkan kemampuan terbaiknya.
Namun, keinginan tersebut tidak boleh mengorbankan karakter asli lagu yang dibawakan.
Musikus Addie MS bersama Twilite Orchestra akan menggelar konser bertajuk Twilite Orchestra Presents The Beatles & Queen pada 1 November 2026
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