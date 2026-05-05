Ade Armando, Permadi Arya, dan Grace Natalie Dipolisikan Aliansi Ormas Islam terkait Video JK

Aliansi Ormas Islam Menjaga Kerukunan Umat memberikan keterangan pers usai melaporkan pegiat media sosial Ade Armando dan Permadi Arya serta politisi Grace Natalie ke polisi terkait video ceramah Jusuf Kalla (JK) ke kepolisian di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (4/5/2026). ANTARA/Nadia Putri Rahmani

jpnn.com - Pegiat media sosial Ade Armando, Permadi Arya, dan politikus PSI Grace Natalie dilaporkan ke polisi oleh sekitar 40 organisasi masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Ormas Islam Menjaga Kerukunan Umat.

Ketiganya dipolisikan terkait video ceramah Wapres ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Laporan itu diajukan ke Bareskrim Polri dan diterima dengan nomor Laporan Polisi (LP): LP/B/185/V/2026/SPKT/BARESKRIM POLRI.

Direktur LBH Hidayatullah Syaefullah Hamid menyebut pasal yang dilaporkan terkait dengan dugaan penghasutan melalui media elektronik.

"Upaya ini adalah salah satu ikhtiar dari kami ormas Islam untuk memfasilitasi keresahan yang ada di umat Islam," kata dia saat ditemui di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Sementara itu, Ketua Bidang Hukum dan HAM PB Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Gurun Arisastra menjelaskan bahwa pihaknya melaporkan ketiga sosok tersebut karena mengunggah potongan video ceramah JK di media sosial masing-masing.

"Ade Armando yang telah mengunggah video penggalan di (YouTube, red.) Cokro TV tanggal 9 April 2026. Lalu, Permadi Arya yang memposting di media sosialnya tanggal 12 April 2026. Lalu, Grace Natalie yang memposting pada media sosialnya tanggal 13 April 2026," tuturnya.

Gurun mengatakan bahwa dalam unggahan ketiganya, terdapat narasi video JK yang tidak utuh terkait pembahasan ajaran agama Kristen soal mati syahid.

