Ade Fitrie Kirana Ingatkan Masyarakat Agar Bijak Bermedia Sosial

jpnn.com, JAKARTA - Aktris sekaligus aktivis perempuan dan anak, Ade Fitrie Kirana menyoroti situasi geopolitik dunia yang belakangan memanas sehingga memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat

Dia mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar seperti konflik global, hingga perbedaan mazhab.

Menurutnya, masyarakat saat ini menghadapi tantangan besar dalam memilah informasi, terutama ketika media sosial dipenuhi narasi yang memicu ketakutan, kebencian, hingga perpecahan.

“Kita hidup di zaman ketika rasa takut bisa menyebar jauh lebih cepat daripada fakta. Karena itu, masyarakat perlu belajar lebih bijak sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi,” ungkap Ade Fitrie Kirana dalam keterangan resmi.

Pemain sinetron Islam KTP itu menilai isu perang dan konflik global seharusnya tidak dijadikan alat untuk memicu kebencian antarkelompok, termasuk dalam perbedaan pandangan maupun mazhab keagamaan.

“Perbedaan jangan dijadikan alasan untuk saling merendahkan atau memusuhi. Dalam situasi dunia yang tidak menentu, justru masyarakat perlu menjaga persaudaraan dan rasa kemanusiaan,” jelasnya.

Selain itu, Ade Fitrie Kirana juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan mental di tengah derasnya informasi yang beredar setiap hari.

Menurutnya, terlalu banyak mengonsumsi konten yang penuh ketakutan dapat memengaruhi emosi dan cara pandang masyarakat.