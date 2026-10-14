Ade Govinda Tegaskan Keputusan Irfan Hengkang Bukan Gimik

jpnn.com, JAKARTA - Musisi Ade Govinda menanggapi anggapan bahwa keputusan Irfan keluar dari grup musik Govinda hanya gimik.

Dia menegaskan bahwa langkah Ifan meninggalkan grup bukan rekayasa karena sudah melalui pembicaraan bersama para personel lainnya.

“Memang ini sudah keputusan. Kami sudah ngobrolnya tuh bukan ngobrol yang sendiri-sendiri juga, memang sudah ngobrol berempat,” kata Ade Govinda saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

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Ade Govinda juga menanggapi beragam pendapat masyarakat mengenai persoalan tersebut.

Menurutnya, orang lain boleh memberikan penilaian, tetapi hanya para personel yang mengetahui secara langsung apa yang terjadi di dalam Govinda.

“Semua orang tuh bisa menulis, berpendapat, tapi kan sebenarnya yang tahu dalamnya gimana kan cuma kami,” tuturnya.

Selain itu, Ade Govinda turut menyinggung persoalan Irfan yang membawakan lagu-lagu Govinda setelah keluar dari grup.

Dia menilai masalah tersebut bukan hanya soal izin, tetapi juga berkaitan dengan etika.