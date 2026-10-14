Ade Govinda Tegaskan Keputusan Irfan Hengkang Bukan Gimik
jpnn.com, JAKARTA - Musisi Ade Govinda menanggapi anggapan bahwa keputusan Irfan keluar dari grup musik Govinda hanya gimik.
Dia menegaskan bahwa langkah Ifan meninggalkan grup bukan rekayasa karena sudah melalui pembicaraan bersama para personel lainnya.
“Memang ini sudah keputusan. Kami sudah ngobrolnya tuh bukan ngobrol yang sendiri-sendiri juga, memang sudah ngobrol berempat,” kata Ade Govinda saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.
Ade Govinda juga menanggapi beragam pendapat masyarakat mengenai persoalan tersebut.
Menurutnya, orang lain boleh memberikan penilaian, tetapi hanya para personel yang mengetahui secara langsung apa yang terjadi di dalam Govinda.
“Semua orang tuh bisa menulis, berpendapat, tapi kan sebenarnya yang tahu dalamnya gimana kan cuma kami,” tuturnya.
Selain itu, Ade Govinda turut menyinggung persoalan Irfan yang membawakan lagu-lagu Govinda setelah keluar dari grup.
Dia menilai masalah tersebut bukan hanya soal izin, tetapi juga berkaitan dengan etika.
Musisi Ade Govinda menanggapi anggapan bahwa keputusan Irfan keluar dari grup musik Govinda hanya gimik.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pernyataan Resmi Govinda Setelah Irfan Umumkan Hengkang
- Umumkan Keluar dari Govinda, Irfan: Saya akan Terus Bermusik
- 18 Tahun Bersama, Irfan Umumkan Keluar dari Govinda
- Ade Govinda Nikmati Momen Olah Daging Kurban Bersama Keluarga
- Siti Nurhaliza Masih Awet Muda Pada Usia 46 Tahun
- Berlliana Lovell Menangis Bawakan Lagu Tuhan Pasti Tahu