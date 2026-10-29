Ade Jona Pimpin Akuatik DKI Jakarta, Pramono Anung Minta Gelar Juara Dipertahankan
jpnn.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan dukungan penuh kepada kepengurusan Akuatik Indonesia DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Ade Jona Prasetyo.
Pria kelahiran 11 Juni 1963 itu berharap di bawah arahan politikus partai Gerindra itu prestasi renang ibu kota di Pekan Olahraga Nasional (PON) mendatang bisa tetap menjadi juara umum.
“Kami berharap bisa meraih gelar juara umum pada PON mendatang,” ujar Pramono.
Pramono berharap sinergi bisa dibangun antara pihaknya dengan Akuatik Indonesia apabila membutuhkan dukungan untuk menjalankan program pembinaan dan persiapan atlet.
Bahkan Pramono sudah mengarahkan pengurus untuk berkoordinasi langsung dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta.
Pria asal Kediri itu memastikan Pemprov DKI siap memberikan dukungan terhadap kebutuhan yang diperlukan.
“Kepada Pak Jona dan seluruh jajaran, apabila ada hal yang membutuhkan dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, silakan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Saya akan memberikan dukungan sepenuhnya,” tuturnya.
Kepala Dinas Pemuda & Olahraga (Kadispora) DKI Jakarta, Andri Yansyah menyampaikan ucapan selamat kepada Ade Jona Prasetyo dan seluruh jajaran pengurus yang baru dilantik.
Pramono Anung mendukung penuh kepengurusan Akuatik Indonesia DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Ade Jona Prasetyo
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