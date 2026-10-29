menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Ade Jona Pimpin Akuatik DKI Jakarta, Pramono Anung Minta Gelar Juara Dipertahankan

Ade Jona Pimpin Akuatik DKI Jakarta, Pramono Anung Minta Gelar Juara Dipertahankan

Ade Jona Pimpin Akuatik DKI Jakarta, Pramono Anung Minta Gelar Juara Dipertahankan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Acara pelantikan kepengurusan Akuatik DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (29/10). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan dukungan penuh kepada kepengurusan Akuatik Indonesia DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Ade Jona Prasetyo.

Pria kelahiran 11 Juni 1963 itu berharap di bawah arahan politikus partai Gerindra itu prestasi renang ibu kota di Pekan Olahraga Nasional (PON) mendatang bisa tetap menjadi juara umum.

“Kami berharap bisa meraih gelar juara umum pada PON mendatang,” ujar Pramono.

Baca Juga:

Pramono berharap sinergi bisa dibangun antara pihaknya dengan Akuatik Indonesia apabila membutuhkan dukungan untuk menjalankan program pembinaan dan persiapan atlet.

Bahkan Pramono sudah mengarahkan pengurus untuk berkoordinasi langsung dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta. 

Pria asal Kediri itu memastikan Pemprov DKI siap memberikan dukungan terhadap kebutuhan yang diperlukan.

Baca Juga:

“Kepada Pak Jona dan seluruh jajaran, apabila ada hal yang membutuhkan dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, silakan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Saya akan memberikan dukungan sepenuhnya,” tuturnya.

Kepala Dinas Pemuda & Olahraga (Kadispora) DKI Jakarta, Andri Yansyah menyampaikan ucapan selamat kepada Ade Jona Prasetyo dan seluruh jajaran pengurus yang baru dilantik. 

Pramono Anung mendukung penuh kepengurusan Akuatik Indonesia DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Ade Jona Prasetyo

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI