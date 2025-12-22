menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Film » Adegan Fighting di Film Janur Ireng, Tora Sudiro Tanpa Stuntman

Adegan Fighting di Film Janur Ireng, Tora Sudiro Tanpa Stuntman

Adegan Fighting di Film Janur Ireng, Tora Sudiro Tanpa Stuntman
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Aktor Tora Sudiro. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Tora Sudiro menceritakan pengalamannya beradegan laga dalam film Janur Ireng.

Dia mengaku menjalani persiapan yang serius untuk melakukan adegan fighting tersebut.

Tora Sudiro melakukan pelatihan khusus selama dua bulan sebelum syuting, demi meminimalisir risiko kecelakaan di lokasi.

Baca Juga:

"Enggak, itu ada latihannya sih sebenarnya. Jadi, dua bulan sebelumnya pelatihan gitu terus. Jadi ya, minim buat kecelakaan. Mungkin kecetit satu dua tempat ada, cuman aman," kata Tora Sudiro di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru baru ini.

Menariknya, pria 52 tahun tersebut memilih melakukan adegan laga seorang diri, tanpa bantuan dari stuntman.

Tora Sudiro lantas mengungkapkan alasannya perihal pilihan tersebut.

Baca Juga:

"Enggak pakai stunt aku. Mana ada stunt yang segede gini?" ucap suami Mieke Amalia itu.

Tora Sudiro bersyukur selama proses syuting Janur Ireng tidak mengalami cidera.

Aktor Tora Sudiro menceritakan pengalamannya beradegan laga dalam film Janur Ireng.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI