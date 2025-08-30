Adhi Persada Gedung Borong Tiga Penghargaan BEST HC Award 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Adhi Persada Gedung (APG) memborong tiga penghargaan pada BEST HC Award 2025 Business Asia.

Raihan itu mencakup Best Digital innovation 2025, Best Human Investment 2025 dan Best CEO 2025 kepada Direktur Utama APG Isman Widodo.

Isman dinilai berkomitmen penuh dan fokus dalam mengelola sumber daya manusia (SDM) di PT APG, sehingga mampu mendukung kemajuan perusahaan.

"Ini apresiasi kepada organisasi dan perusahaan yang berhasil menerapkan strategi pengelolaan SDM terbaik, " kata CEO BusinessAsia Indonesia, Juanda Jafar, Sabtu (30/8).

Kepemimpinan Isman dianggap mampu mendorong pengembangan HC (human capital) di perusahaan yang dipimpinnya, baik dari sisi pengembangan inovasi, talenta, serta budaya kerja. Semua faktor itu mampu mendukung peningkatan performa positif di seluruh level manajerial perusahaan.

Sementara itu, Ketua Dewan Juri, Dr. Hary Budiarto mengatakan, SDM unggul berperan penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

"SDM Indonesia harus memiliki kompetensi unggul dan inovatif agar bisa berkompetisi secara nasional, regional, hingga global, " kata Hary.

Menurutnya, SDM unggul dibutuhkan untuk mendukung target pertumbuhan perekonomian Indonesia sebesar 8 persen dalam akhir RPJMN th 2029. Di era ekonomi digital, SDM unggul yang menguasai teknologi digital akan memiliki kreativitas dan inovasi yang bisa mendukung daya saing organisasi/perusahaan.