Adhi Ungkap Kondisi Pemain dan Ofisial Persib Seusai Diserang di Parepare

jpnn.com - BANDUNG – Adhi Pratama mengabarkan kondisi seluruh pemain dan ofisial Persib Bandung seusai diduga mendapat serangan dari oknum suporter setelah laga melawan PSM Makassar di Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Minggu (18/5).

Adhi Pratama yang merupakan Head of Communication Persib Bandung itu memastikan seluruh pemain dan ofisial tim dalam kondisi aman seusai persitiwa tersebut.

Adhi Pratama mengatakan seluruh rombongan tim tidak mengalami cedera setelah pertandingan pekan ke-33 Super League 2025/2026 tersebut.

“Alhamdulillah, kami memastikan seluruh pemain, tim pelatih, ofisial, dan rombongan Persib berada dalam kondisi aman, sehat, serta tidak mengalami cedera setelah pertandingan,” kata Adhi di Bandung, Senin (18/5).

Adhi menegaskan keselamatan pemain dan seluruh anggota tim selalu menjadi prioritas utama dalam setiap pertandingan.

“Oleh karena itu, langkah-langkah penyesuaian situasi di lapangan dilakukan untuk memastikan seluruh pemain dan ofisial dapat kembali ke area yang aman dengan baik,” katanya.

Adhi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang membantu menjaga situasi tetap kondusif sehingga rombongan Persib dapat meninggalkan stadion dengan aman.

“Kami percaya semangat sportivitas, saling menghormati, serta menjaga keamanan bersama merupakan bagian penting dalam mendukung perkembangan sepak bola Indonesia yang semakin positif dan profesional,” katanya.