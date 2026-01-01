Adhisty Zara Akhirnya Umumkan Kabar Pernikahan dan Kehamilan
jpnn.com, JAKARTA - Aktris Adhisty Zara akhirnya mengumumkan kabar pernikahan dirinya dengan kekasihnya, Tsaqib.
Kabar bahagia tersebut diumumkan melalui sejumlah foto yang diunggah lewat akun miliknya di Instagram.
Adhisty Zara memperlihatkan momen akad nikah sekaligus resepsi pernikahan dengan Tsaqib.
Akan tetapi, keduanya tidak menyebutkan tanggal hingga lokasi pernikahan tersebut.
"Akhirnya bisa berbagi kabar bahagia yang selama ini kami jalani berdua," ungkap Adhisty Zara, Minggu (31/5).
Mantan member JKT48 itu juga menyampaikan kabar tentang kehamilannya.
Dalam salah satu foto, Adhisty Zara tampak memperlihatkan kondisi perut yang tengah mengandung anak pertama.
"Memulai lembaran baru hidup bersama," tambah perempuan berusia 22 tahun itu.
