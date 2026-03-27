Adhisty Zara Pamit dari Sinetron Beri Cinta Waktu, Ini Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Adhisty Zara mengumumkan keputusan dirinya untuk pamit dari sinetron Beri Cinta Waktu.

Pengumuman tersebut disampaikan melalui pernyataan resmi di Instagram baru-baru ini.

Adhisty Zara mundur dari sinetron Beri Cinta Waktu atas pertimbangan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan menjalani jadwal syuting yang padat.

Baca Juga: Adhisty Zara dan Nicholas Saputra Beri Bocoran Soal Tukar Takdir

"Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab terhadap cerita ini, aku memutuskan untuk mundur. Aku tidak mungkin menjalani syuting dengan kondisi seperti ini,” ungkap Adhisty Zara.

Mantan member JKT48 itu memastikan telah mempertimbangkan keputusannya secara matang.

Oleh sebab itu, Adhisty Zara mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya selama ini dalam sinetron Beri Cinta Waktu.

Baca Juga: Kesedihan Adhisty Zara Setelah Kepergian Acil Bimbo

"Terima kasih banyak untuk semua teman-teman cast, kru, tim produksi, dan terutama semua penonton setia. Trila akan selalu punya tempat spesial dalam hati aku," jelas perempuan berusia 22 tahun itu.

Adhisty Zara juga memohon maaf apabila keputusan yang diambil membuat penggemar kecewa.