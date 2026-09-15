Adi Prayitno Ungkap Alasan Purbaya Yudhi Sadewa Layak Diganti dari Menteri Keuangan

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Adi Prayitno menilai pergantian Purbaya Yudhi Sadewa dari posisi Menteri Keuangan berkaitan dengan sejumlah persoalan ekonomi yang belum terselesaikan.

Menurut Adi, salah satu persoalan yang menjadi sorotan ialah daya beli masyarakat yang dinilai terus melemah.

Dia menilai kondisi tersebut berbanding terbalik dengan klaim pemerintah mengenai pertumbuhan ekonomi yang positif.

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“Secara rasional, secara substantif alasan Purbaya diganti tentu banyak faktor,” kata Adi melalui kanal YouTube aditprayitnoofficiall miliknya, Selasa (15/9).

Adi mengatakan persoalan lapangan pekerjaan juga masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

Padahal, kata dia, Menteri Keuangan memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan keuangan negara.

“Jadi, wajar hal-hal seperti ini menjadi faktor penting bahwa Menteri Keuangan punya tanggung jawab besar dengan situasi keuangan yang ada di negara kita,” ujarnya.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga menjadi perhatian Adi.