jpnn.com - Direktur Eksekutif Adidaya Institute Rahman Toha menilai penetapan enam tersangka kasus dugaan makar yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) harus menjadi pintu masuk Polri untuk membongkar kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas, bukan menjadi titik akhir pengungkapan perkara.

"Pertanyaan mendasarnya, apakah tersangka makar memang hanya enam orang atau sementara ini baru enam orang? Jika konstruksi perkara berhenti pada enam personel kepolisian, pengungkapan kasus ini terkesan minimalis dan berisiko prematur dalam membangun konstruksi pembuktian makar," ujar Rahman, Selasa (24/11/2026).

Menurutnya, apabila benar terdapat skenario sistematis untuk melemahkan pemerintahan yang sah, penyidikan semestinya tidak hanya menyasar aktor internal kepolisian, tetapi juga mendalami kemungkinan keterlibatan aktor eksternal beserta infrastruktur gerakannya.

"Siapa penggerak massa, dari mana aliran dananya, siapa orkestrator gerakan di lapangan, siapa yang mengendalikan operasi di media sosial, dan bagaimana kemungkinan keterhubungan mereka dengan jaringan LSP? Seluruh pertanyaan ini harus dijawab melalui penyidikan yang komprehensif," tuturnya.

Rahman juga mendorong penyidik mendalami kemungkinan adanya penunggangan aksi-aksi masyarakat sipil oleh jaringan yang terkait dengan para tersangka tersebut.

Menurutnya, aspirasi masyarakat yang lahir secara organik tidak menutup kemungkinan dimanfaatkan oleh kepentingan tertentu tanpa disadari oleh peserta gerakan itu sendiri. Termasuk kemungkinan pemanfaatan narasi dan simbol-simbol perlawanan yang berkembang di ruang publik, seperti bendera One Piece, salam tiga jari, dan berbagai narasi di media sosial.

Rahman menyebut harus dibedakan antara aspirasi masyarakat yang legitimate dalam demokrasi dengan kemungkinan adanya operasi politik terselubung yang memanfaatkan aspirasi tersebut.

"Simbol perlawanan, kritik terhadap pemerintah, maupun demonstrasi bukanlah bukti makar dengan sendirinya. Yang harus dibongkar adalah kemungkinan adanya aktor yang mengorkestrasi, membiayai, dan memanfaatkan gerakan tersebut untuk agenda melawan hukum," ujarnya.