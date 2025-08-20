Adies Kadir Mendukung Impian Raihan, Si Bocah Pemanjat Tiang Bendera

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyebut aksi heroik siswa SD Negeri 1 Way Mulih, Lampung Selatan, Raihan Diaz Rinawi sebagai cerminan jiwa kesatria.

Adapun Raihan viral karena saat peringatan upacara HUT ke-80 RI memanjat tiang bendera untuk memperbaiki tali bendera tersangkut.

"Kami menerima dan mengapresiasi adik kita Raihan dari Lampung Selatan, Desa Way Mulih SDN Negeri 1, yang menjadi pahlawan dalam upacara proklamasi kemerdekaan," kata Adies di Gedung DPR RI, Rabu (20/8).

Adies mengungkapkan sikap yang dilakukan Raihan adalah contoh yang baik dan bisa jadi teladan bagi anak-anak bangsa lainnya.

"Patriotisme memang harus dipupuk sejak dini agar kecintaan pada bangsa dan negara ini makin kuat dalam sanubari generasi penerus bangsa ini," tutur Adies.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, alasan DPR RI mengundang dan memberikan hadiah kepada Raihan. Hal ini karena anak 10 tahun itu sebagai sosok anak yang memiliki jiwa patriot dan jiwa kepahlawanan.

Lebih lanjut Adies mengungkapkan Raihan bercita-cita ingin menjadi tentara atau polisi. Mendengar cita-cita Raihan itu, Adies pun memastikan DPR akan mendukung penuh cita-cita tersebut.

"Ya tentunya, kami akan mendukung pendidikannya, agar supaya lebih semangat lagi," ujarnya.