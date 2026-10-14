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Adik Kepala BNPB Jadi Tersangka Korupsi, Bukan Cuma Itu...

Adik Kepala BNPB Jadi Tersangka Korupsi, Bukan Cuma Itu...
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Adik Kepala BNPB Suharyanto, Bima Setyawan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (14/10). Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB.

Satu dari lima tersangka itu ialah Bima Setiawan -adik sekaligus Tenaga Ahli Kepala BNPB Letnan Jenderal Suharyanto.

Tersangka lainnya, yakni Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB Gabriel Purwaka Sigit, Tenaga Ahli Kepala BNPB Richard Erlangga, serta Syifa Nrika Ghifarin dan Gery Prasetiawan selaku pihak swasta.

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KPK pun menyita barang bukti uang tunai sekitar Rp3,3 miliar terkait OTT di di lingkungan BNPB.

"Jumlahnya bukan Rp1,4 miliar, tetapi kurang lebih sekitar Rp3,3 miliar," kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto, Rabu (14/10).

Setyo menyampaikan pernyataan tersebut untuk memperbarui informasi terkait penyitaan barang bukti dalam kegiatan OTT BNPB.

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KPK menyita logam mulia sekitar ratusan gram hingga aset dalam bentuk kripto.

"Ada dalam bentuk kripto, tetapi sedang kami dalami," katanya.??

KPK menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di BNPB.

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