Adik Marc Marquez Ungkap Tanda-tanda Kebangkitan Pecco Bagnaia, Apa Itu?

jpnn.com - Adik Marc Marquez, yakni Alex Marquez yakin Francesco Bagnaia akan segera bangkit di MotoGP 2025.

Dalam empat musim terakhir, Pecco -sapaan Bagnaia- selalu menjadi penantang gelar Juara Dunia.

Performa Bagnaia Menurun Drastis

Namun, musim ini performanya menurun drastis. Pembalap Ducati Lenovo itu baru meraih satu kemenangan dari 13 seri yang dilalui.

Akibatnya, rider asal Italia tersebut tertinggal jauh dari Marquez bersaudara yang kini menguasai klasemen MotoGP 2025.

Bagnaia berada di posisi tiga dengan 221 poin, terpaut 55 angka dari Alex di urutan kedua, serta 193 poin dari Marc sebagai pemimpin klasemen.

Alex Yakin Bagnaia Segera Bangkit

Meski demikian, Alex melihat Pecco akan segera menemukan titik balik dalam persaingan MotoGP 2025.

"Saya pernah berada pada situasi itu, sampai saya berpikir apa yang harus diubah agar lebih baik."

"Pada titik itu, dia (Pecco Bagnaia, red) akan mengubah karakter dan sebagainya (untuk meraih hasil positif)," ucap Alex dilansir Motosport.