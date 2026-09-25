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Adik Megawati Dikabarkan Kritis, Sekjen PDIP: Mohon Doanya

Adik Megawati Dikabarkan Kritis, Sekjen PDIP: Mohon Doanya
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Menteri Kebudayaan, Fadli Zon bersama Guruh Soekarnoputra (kiri). Foto: Dok. Kementerian Kebudayaan

jpnn.com, JAKARTA - Putra Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno, Guruh Soekarnoputra dikabarkan dalam kondisi kritis, saat ini menjalani perawatan intensif di rumah sakit Siloam Semanggi, Jakarta.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membenarkan informasi soal adik Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri itu dalam kondisi kritis.

"Mohon doanya, Mas," kata Hasto melalui layanan pesan, Jumat (25/9).

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Sementara itu, politikus PDIP Mohammad Guntur Romli mengatakan partainya menggelar doa bersama untuk memohon kesembuhan Guruh.

"Kami juga menggelar doa bersama untuk mas Guruh, mohon doa dari masyarakat Indonesia untuk kesembuhan Mas Guruh Soekarnoputra," ujarnya

Namun, hingga kini belum ada informasi lebih lanjut mengenai penyakit yang dideritanya maupun perkembangan terkini kondisinya.

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Diketahui, Guruh merupakan anak bungsu Soekarno dan Fatmawati, sekaligus adik Ketum PDIP Megawati.

Guruh yang lahir di Jakarta pada 13 Januari 1953 itu dikenal melalui berbagai pagelaran seni. 

PDI Perjuangan menggelar doa bersama untuk memohon kesembuhan Guruh Soekarnoputra yang sedang kritis.

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