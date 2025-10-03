Adik Tiri Valentino Rossi Kuasai FP1 MotoGP Indonesia 2025

jpnn.com - Sesi latihan bebas pertama (FP1) MotoGP Indonesia 2025 menghadirkan kejutan besar. Bukan Marc Marquez, Pedro Acosta, atau Francesco Bagnaia yang jadi bintang pagi ini, melainkan Luca Marini.

Adik tiri Valentino Rossi itu menutup FP1 dengan catatan waktu tercepat setelah drama sengit di menit-menit akhir.

Marquez Awalnya Perkasa

Sejak awal sesi, Marc Marquez tampak mendominasi lintasan Sirkuit Mandalika. Catatan waktunya, 1 menit 31,271 detik, sempat bertahan lama di puncak.

Publik pun menduga FP1 akan berakhir dengan The Baby Alien sebagai yang tercepat.

Namun, tensi meningkat ketika Alex Rins dan Pedro Acosta bergantian menggeser posisi Marquez dari puncak.

Hingga akhirnya, nama Luca Marini muncul di papan teratas ketika FP1 menyisakan hanya 10 detik.

Marini Menghantam di Lap Pamungkas

Dalam momen krusial itu, Marini melesat dengan lap tercepatnya. Catatan waktu 1 menit 30,809 detik memastikan dirinya mengunci posisi pertama, unggul 0,136 detik atas Acosta yang harus puas di urutan kedua.

Tak berhenti di situ, Marco Bezzecchi ikut menyalip dengan menempati posisi ketiga. Adapun Marquez, yang sempat dominan di awal, harus puas finis di urutan kelima.