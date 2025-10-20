Adipati Dolken Kembali Dipasangkan dengan Mawar de Jongh

jpnn.com, JAKARTA - Setelah beradu akting di proyek sebelumnya, Adipati Dolken dan Mawar de Jongh kembali dipasangkan dalam film terbaru berjudul What’s Up with Secretary Kim?.

Chemistry keduanya yang sempat mencuri perhatian penonton kini hadir dalam balutan cerita romantis penuh kehangatan dan komedi ringan khas kantor.

Film What’s Up with Secretary Kim? menampilkan Adipati Dolken sebagai wakil presdir perfeksionis dan karismatik, serta Mawar de Jongh sebagai sekretaris penuh dedikasi yang jadi sosok penting dalam hidup sang atasan.

Menariknya, film itu merupakan adaptasi dari webtoon dan webnovel populer berjudul What’s Wrong with Secretary Kim yang sebelumnya populer dalam versi drama Korea, bahkan sempat diadaptasi di Filipina serta Thailand.

Kali ini, kisah ikonik tersebut dihadirkan dalam versi film Indonesia dengan sentuhan lokal yang segar dan karakter yang terasa dekat dengan keseharian penonton.

Tokoh Rendra Prakasa diperankan oleh Adipadi Dolken. Pak Rendra adalah wakil presdir di sebuah perusahaan ternama yang sudah sembilan tahun bekerja dengan Sekretaris Kim.

Selama ini, Sekretaris Kim selalu tahu setiap kebiasaan dan jadwal sang atasan, sekaligus jadi sosok andalan di tengah kesibukan Pak Rendra yang perfeksionis. Namun, semuanya berubah ketika Sekretaris Kim memutuskan untuk resign. Kabar itu membuat Pak Rendra linglung dan mulai sadar, mungkin ada hal penting yang selama ini belum pernah diungkapkan.

Kimberley Laksono dimainkan oleh Mawar de Jongh. Selama sembilan tahun menemani Pak Rendra, Sekretaris Kim tahu persis apa yang bosnya inginkan. Namun di balik profesionalismenya, Kim justru belum tahu apa yang sebenarnya ia inginkan dalam hidupnya sendiri.