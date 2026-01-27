menu
Aditya Zoni dan Panji Zoni Membintangi Film Rajah, Tayang 26 Februari
Gala Premier film Rajah, di Senayan City XXI, Jakarta Pusat, Senin (26/1) malam. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Aditya Panji dan adiknya, Panji Zoni membintangi film Rajah.

Gala Premier film garapan Raden Jiwo Kusumo itu digelar di Senayan City XXI, Jakarta Pusat, Senin (26/1) malam.

Seusai menyaksikan film yang dibintanginya, Aditya Zoni mengaku bahagia.

Di samping itu, dia turut merasa bangga karena adiknya, Panji Zoni akhirnya debut dalam film pertamanya, Rajah.

"Saya bahagia, malam ini Panji akhirnya membuktikan dirinya sebagai aktor di film pertamanya," ujar Aditya Zoni di Senayan City, Jakarta Pusat, Senin malam.

Dia mengaku itu merupakan kali pertama dirinya main di satu judul film yang sama dengan sang adik.

Namun, dia menuturkan bahwa dirinya tak banyak memiliki scene bareng Panji dalam film Rajah.

Terlepas dari itu, dia dan adik saling mendukung satu sama lain selama proses syuting film tersebut.

