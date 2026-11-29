jpnn.com, BOGOR - Ketua Persatuan Angkat Berat Seluruh Indonesia (PABERSI) Kota Bogor Dr. Adityawarman Adil, membidik dua medali emas dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Sebanyak 13 personel yang terdiri dari atlet dan jajaran pelatih dipersiapkan untuk memperkuat kontingen Kota Bogor.

Dalam kompetisi tersebut, atlet angkat berat Kota Bogor akan bertanding di empat kelas yang dinilai memiliki peluang untuk bersaing memperebutkan medali.

Adityawarman menyebut kelas 43 kilogram dan 52 kilogram putri menjadi sektor unggulan untuk menyumbangkan medali emas. Selain itu, peluang meraih medali juga terbuka melalui kelas 66 kilogram putra dan 69 kilogram putri.

"Kami ingin meningkatkan prestasi di Porprov 2026. Pada penyelenggaraan sebelumnya, kami berhasil membawa pulang dua medali perak. Sekarang targetnya meningkat menjadi dua medali emas," ungkap Adityawarman, dalam keterangannya, Minggu (29/11).

Untuk mencapai target tersebut, tim pelatih telah melakukan berbagai persiapan, termasuk menganalisis kekuatan atlet dari daerah pesaing.

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Kota Bandung dan Kabupaten Subang menjadi dua daerah yang mendapat perhatian khusus dalam pemetaan kekuatan lawan.

Adityawarman menilai persiapan atlet sejauh ini telah berjalan optimal. Meski demikian, dia mengingatkan bahwa hasil pertandingan tidak hanya ditentukan oleh program latihan, tetapi juga kondisi atlet dan faktor teknis saat bertanding di arena.