Adityawarman Ajak Pemuda Muhammadiyah Wujudkan Kota Bogor Lebih Hijau
jpnn.com, BOGOR - Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, menghadiri kegiatan Green Leadership Sekolah Hijau yang digelar Pemuda Muhammadiyah Kota Bogor di SMAIT SMART YBN, Bojong Neros, baru-baru ini.
Dalam kesempatan itu, dia menegaskan peran penting generasi muda dalam setiap gerakan perubahan.
“Kalau ada kebangkitan, pasti ada pemuda,” ujar Adityawarman, dalam keterangannya, Selasa (9/12).
Menurut Adityawarman, hal yang sama berlaku pada gerakan pelestarian lingkungan.
Dia menilai generasi muda memiliki kapasitas besar untuk memulai perubahan.
“Green leadership itu maknanya sederhana: ada anak-anak muda yang menjadikan lingkungannya lebih baik,” katanya.
Dia mendorong Pemuda Muhammadiyah memiliki visi besar dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Langkah kecil dapat dimulai dari kebiasaan sehari-hari, seperti mengurangi sampah plastik.
Adityawarman ajak Pemuda Muhammadiyah jadi motor kebangkitan lingkungan lewat kepemimpinan hijau.
