Adityawarman Ajak Pemuda Muhammadiyah Wujudkan Kota Bogor Lebih Hijau

jpnn.com, BOGOR - Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, menghadiri kegiatan Green Leadership Sekolah Hijau yang digelar Pemuda Muhammadiyah Kota Bogor di SMAIT SMART YBN, Bojong Neros, baru-baru ini.

Dalam kesempatan itu, dia menegaskan peran penting generasi muda dalam setiap gerakan perubahan.

“Kalau ada kebangkitan, pasti ada pemuda,” ujar Adityawarman, dalam keterangannya, Selasa (9/12).

Menurut Adityawarman, hal yang sama berlaku pada gerakan pelestarian lingkungan.

Dia menilai generasi muda memiliki kapasitas besar untuk memulai perubahan.

“Green leadership itu maknanya sederhana: ada anak-anak muda yang menjadikan lingkungannya lebih baik,” katanya.

Dia mendorong Pemuda Muhammadiyah memiliki visi besar dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Langkah kecil dapat dimulai dari kebiasaan sehari-hari, seperti mengurangi sampah plastik.