Adityawarman Apresiasi Inovasi dan Program Unggulan IWAPI Kota Bogor

jpnn.com, BOGOR - Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, menerima kunjungan jajaran pengurus Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Cabang Kota Bogor di Kantor DPRD Kota Bogor. Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua IWAPI Kota Bogor, Dhany Rose.

Dalam pertemuan itu, Adityawarman menyampaikan apresiasinya terhadap semangat dan program-program yang telah dijalankan IWAPI.

Dia menilai IWAPI sebagai organisasi yang solid dan penuh ide kreatif. “Kalau ibu-ibu sudah ngumpul, pasti banyak ide dan program yang bisa dijalankan. IWAPI progresif, semua digarap dengan tanggung jawab,” ujarnya.

Dhany Rose menjelaskan bahwa IWAPI Kota Bogor juga memiliki kelompok IWAPI Muda yang aktif dalam merancang berbagai inisiatif.

“Ide-ide dari IWAPI Muda sangat luar biasa dan menjadi energi baru bagi organisasi kami,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, para pengurus IWAPI menyampaikan sejumlah rencana program kerja yang meliputi pelatihan kewirausahaan untuk siswa SMA, pemeriksaan mata dan pembagian kacamata gratis untuk siswa SD, urban farming, pengembangan ekonomi kreatif, hingga pembinaan UMKM.

Program sosial seperti pengelolaan bank sampah dan kegiatan lingkungan hidup juga menjadi bagian dari agenda IWAPI.

Adityawarman menyatakan dukungan penuh terhadap seluruh program yang diusulkan IWAPI. Ia bahkan menawarkan fasilitas DPRD untuk digunakan sebagai lokasi kegiatan organisasi.