Adityawarman Ingatkan Pentingnya Pancasila untuk Menjaga Persatuan

jpnn.com, BOGOR - Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil, mengingatkan pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai landasan menjaga persatuan dan mendukung pembangunan daerah dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Balai Kota Bogor, beberapa waktu lalu.

Dalam upacara peringatan tersebut, Adityawarman mendapat amanah membacakan Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 di hadapan peserta upacara.

Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kembali komitmen terhadap Pancasila sebagai dasar negara.

Adityawarman mengatakan, nilai-nilai Pancasila dan konstitusi perlu terus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Penerapan nilai tersebut dinilai penting untuk menjaga persatuan sekaligus mendukung kemajuan Kota Bogor.

“Semoga semangat Pancasila dan konstitusi senantiasa menjadi pijakan dalam menjaga persatuan dan membangun Kota Bogor,” ujarnya.

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Menurutnya, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi juga kesempatan untuk mengingat kembali pentingnya menjaga nilai kebangsaan di tengah masyarakat.

Semangat Pancasila diharapkan dapat tercermin dalam kehidupan sehari-hari, termasuk melalui sikap saling menghormati, menjaga kerukunan, dan memperkuat persatuan di tengah keberagaman.