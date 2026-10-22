menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Daerah » Adityawarman Ingatkan Pentingnya Pancasila untuk Menjaga Persatuan

Adityawarman Ingatkan Pentingnya Pancasila untuk Menjaga Persatuan

Adityawarman Ingatkan Pentingnya Pancasila untuk Menjaga Persatuan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil. Foto: Humas

jpnn.com, BOGOR - Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil, mengingatkan pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai landasan menjaga persatuan dan mendukung pembangunan daerah dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Balai Kota Bogor, beberapa waktu lalu.

Dalam upacara peringatan tersebut, Adityawarman mendapat amanah membacakan Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 di hadapan peserta upacara.

Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kembali komitmen terhadap Pancasila sebagai dasar negara.

Baca Juga:

Adityawarman mengatakan, nilai-nilai Pancasila dan konstitusi perlu terus menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Penerapan nilai tersebut dinilai penting untuk menjaga persatuan sekaligus mendukung kemajuan Kota Bogor.

“Semoga semangat Pancasila dan konstitusi senantiasa menjadi pijakan dalam menjaga persatuan dan membangun Kota Bogor,” ujarnya.

Baca Juga:

Menurutnya, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi juga kesempatan untuk mengingat kembali pentingnya menjaga nilai kebangsaan di tengah masyarakat.

Semangat Pancasila diharapkan dapat tercermin dalam kehidupan sehari-hari, termasuk melalui sikap saling menghormati, menjaga kerukunan, dan memperkuat persatuan di tengah keberagaman.

Adityawarman Adil mengingatkan pentingnya Pancasila untuk menjaga persatuan dan pembangunan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI