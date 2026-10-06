Adjie Afaz Berbagi Kunci Penting Kembangkan Bisnis Event dan Pameran
jpnn.com, JAKARTA - Empati menjadi salah satu kunci penting bagi Adjie Afaz dalam mengembangkan bisnis event dan pameran.
Melalui konsep Empathypreneur, dia menempatkan kemampuan memahami kebutuhan dan membangun kenyamanan dengan berbagai pihak sebagai bagian dari strategi menjalankan usaha.
Adjie merupakan lulusan STIKOM Interstudi dengan gelar Sarjana Komunikasi. Saat ini, ia menahkodai Jigsaw Production, perusahaan kontraktor pameran dan produksi event yang berbasis di Jatiasih, Bekasi.
Menurut Adjie, pengalaman panjang di industri periklanan dan event membentuk pemahamannya bahwa keberhasilan bisnis tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menawarkan produk atau jasa.
Hubungan dengan klien, mitra, pekerja, serta pemangku kepentingan juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan usaha.
“Satu hal utama yang saya pelajari dari seluruh perjalanan ini adalah bahwa empati menjadi kunci untuk kita bisa memahami banyak hal di kehidupan ini,” ujar Adjie, dalam keterangannya, Selasa (6/10).
Dia menjelaskan, penerapan empati dalam bisnis dapat dilakukan dengan memahami kebutuhan klien sekaligus memberikan rasa nyaman selama proses kerja.
Pendekatan tersebut dinilai penting, terutama dalam industri event dan pameran yang melibatkan banyak pihak dengan kebutuhan serta kepentingan berbeda.
Perjalanan Adjie Afaz di industri kreatif membawanya membangun Jigsaw Production dengan prinsip empati.
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