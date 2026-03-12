Adjis Doaibu Cerita Soal Keseruan Bareng Andre Taulany di Program Pas Buka FM

jpnn.com, JAKARTA - Komika Adjis Doaibu membagikan pengalamannya mengisi program Ramadan 'Pas Buka FM' di Trans7.

Adjis Doaibu mengungkapkan rasa nyamannya bekerja sama dengan para komedian senior dalam program tersebut, di antaranya Andre Taulany dan Wendy Cagur.

Dia mengaku senang bisa bekerja sama dengan para komedian dan semua pengisi acara yang terlibat dalam program tersebut.

"Seru banget karena ketemu Pak Surya, Pak Wendy, Pak Haji Andre, Bu Ayu yang memang enaknya nih ya kita komika ini kan kita komika anak-anak baru ya. Enaknya di sana anak baru tuh kalo ketemu komedian sekelas mereka tuh kayak di-emong banget," ujar Adjis Doaibu di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan, Selasa (10/3).

Bahkan menurutnya, tak ada sekat senioritas, walaupun mereka berasal dari generasi yang berbeda.

Sebab dia menilai bahwa semua pengisi acara di sana mengutamakan kerja sama tim, sehingga menciptakan suasana kerja yang menyenangkan.

"Jadi, tidak ada gap senioritas. Kita menaruh hormatlah sama mereka-mereka terutama di Trans7 nih karena banyak banget pengisi acara Trans7 tuh yang memang lebih mengedepankan yang namanya teamwork daripada hanya mengandalkan nama besar mereka sendiri, tetapi mereka ngajak kita juga buat terlibat gitu. Seru banget," kata Adjis Doaibu.

Dia menuturkan bahwa program tersebut mengusung dua konsep di tahun ini.