Adly Fairuz dan Angbeen Rishi Kompak Absen di Sidang Perdana Perceraian

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan Adly Fairuz dan Angbeen Rishi kompak tak hadir dalam sidang perdana perceraian mereka yang digelar di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Kamis (6/11).

Hal itu diungkapkan oleh Juru Bicara PA Jakarta Selatan, Abid kepada awak media.

Dia mengatakan, baik Angbeen Rishi maupun Adly Fairuz absen dalam persidangan tersebut dan diwakilkan oleh kuasa hukum masing-masing.

"Tadi sudah disidangkan, yang hadir kuasanya masing-masing, prinsipalnya belum hadir," ujar Abid di PA Jakarta Selatan, Kamis.

Namun, dia tak menjelaskan lebih detail mengenai absennya pasangan tersebut dalam sidang perdana perceraian itu.

Adapun Adly Fairuz dan sang istri diminta untuk hadir dalam sidang cerai berikutnya yang bakal digelar pada Rabu (13/11) mendatang.

"Diperintahkan kepada para kuasanya untuk menghadirkan para prinsipal, penggugat dan tergugatnya untuk mediasi tanggal 13, jadi hari Rabu depan," kata Abid.

Dia mengatakan, Angbeen Rishi selaku penggugat wajib hadir dalam persidangan.