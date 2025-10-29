Adly Fairuz Digugat Cerai Angbeen Rishi, Ini Jadwal Sidang Perdana
jpnn.com, JAKARTA - Rumah tangga pasangan selebritas Adly Fairuz dan Angbeen Rishi kini berada di ujung tanduk.
Pasalnya, Angbeen Rishi telah menggugat cerai sang suami ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
Jadwal sidang perdana perceraian pasangan selebritas itu bahkan telah ditetapkan oleh pihak pengadilan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Dede Rika Nurhasanah.
"Sidang pertama nanti tanggal 6 November 2025," ungkap Dede Rika di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Selasa (28/10).
Menurutnya, proses mediasi akan dilakukan apabila kedua belah pihak hadir dalam sidang perdana nanti.
"Kalau dua-duanya hadir, mediasi. Tetapi kalau salah satu tidak hadir, maka dipanggil," ucapnya.
Ditanyai lebih lanjut mengenai alasan gugatan cerai tersebut, pihak pengadilan enggan menjawab.
Sidang perdana perceraian Adly Fairuz dan Angbeen Rishi bakal digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada...
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Angbeen Rishi Gugat Cerai Adly Fairuz
- Mertua Adly Fairuz Desak Polisi Segera Proses Eks Suami Soal Kasus Mafia Tanah
- Mertua Adly Fairuz Jadi Korban Mafia Tanah, Konon Merugi Rp160 Miliar
- Adly Fairuz Ogah Berdamai dengan Ibu Mertua, Kombes Yusri Bilang Begini
- Begini Awal Mula Masalah Adly Fairus dengan Mertuanya Hingga Berujung Laporan Polisi
- Rizky Billar Terbebani Gantikan Adly Fairuz di Jodoh Wasiat Bapak 2