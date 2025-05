AdMedika & Prodia Resmi Mengintegrasikan ProdiaLink pada Aplikasi MyAdMedik@

jpnn.com, JAKARTA - Anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) PT Administrasi Medika (AdMedika) yang merupakan digital healthcare ecosystem driver terus memperluas akses kesehatan demi memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan.

Demi mewujudkan komitmen itu AdMedika berkolaborasi dengan PT Prodia Widyahusada Tbk dalam seremoni Go Live Integrasi ProdiaLink pada Aplikasi MyAdMedik@ yang dilaksanakan di Aula Lt.7 Gedung Grha Prodia Utama, Raden Saleh, Jakarta.



Kehadiran AdMedika melengkapi ekosistem layanan kesehatan Prodia, memberikan akses yang lebih seamless dan efisien bagi pelanggan.

Agenda go live ini dihadiri oleh Digital Service Transformation & IT Director Prodia Andri Hidayat, Business & Marketing Director Prodia Indriyanti Rafi Sukmawati, Direktur Utama AdMedika Dian Prambini, Direktur Keuangan & Manajemen Risiko AdMedika Danang Rizki Ginanjar, serta segenap jajaran manajemen Prodia maupun AdMedika.

Business and Marketing Director Prodia Indriyanti Rafi Sukmawati menyampaikan lewat kolaborasi ini, layanan unggulan Prodia kini makin mudah diakses oleh pelanggan yang juga merupakan peserta asuransi rekanan AdMedika.

Pelanggan dapat menikmati kemudahan dalam memilih jenis dan lokasi pemeriksaan laboratorium, serta memantau proses pemeriksaan sampel, semua dalam satu genggaman melalui aplikasi MyAdMedik@.

"Proses antrian di lokasi layanan Prodia akan berkurang signifikan, serta mempercepat alur pelayanan di cabang," ungkap Indriyani Jumat (16/5).



Indriyanti menyebut fitur ini juga dapat dirasakan oleh peserta asuransi rekanan AdMedika yang terdaftar di aplikasi MyAdMedik@.

Sebab, telah terhubung dengan lebih dari 150 cabang Prodia di seluruh Indonesia, memberikan kemudahan akses layanan bagi peserta AdMedika.

Peserta dapat memilih jenis pemeriksaan, cabang Prodia yang akan dikunjungi, serta mengunggah surat rujukan dari dokter secara mudah.

Proses verifikasi berjalan otomatis dan pembayaran dapat dilakukan menggunakan fasilitas biaya penjaminan seperti plafon atau limit saldo plafon benefit kesehatan di akun peserta AdMedika.



“Kami sangat menghargai kepercayaan AdMedika kepada Prodia melalui kolaborasi ini, karena Prodia menjadi mitra pertama AdMedika yang dapat melakukan bridging integrasi sistem dengan aplikasi MyAdMedik@. Kami optimistis kerja sama ini terus memberikan manfaat bagi kedua belah pihak maupun para pelanggan,” ungkapnya



Ke depannya, sistem ini akan terus dikembangkan dengan penambahan berbagai fitur baru, seperti penerimaan hasil pemeriksaan langsung oleh peserta, pengajuan pindah cabang pemeriksaan, serta opsi pembatalan registrasi.

"Pengembangan ini merupakan komitmen bersama Prodia dan AdMedika dalam meningkatkan kenyamanan dan efisiensi layanan kesehatan bagi seluruh peserta,” kata Indriyani.



CEO AdMedika Dian Prambini menyampaikan Go Live Integrasi ProdiaLink pada Aplikasi MyAdMedik@ merupakan wujud nyata dari komitmen menghadirkan layanan kesehatan digital yang praktis, cepat, dan user-friendly bagi peserta asuransi rekanan AdMedika.