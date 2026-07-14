Adnan/Indah Batal Tampil di Japan Open 2026, PBSI Sebut Belum Siap
jpnn.com - Indonesia hanya mengirim satu wakil di sektor ganda campuran pada Japan Open 2026.
Manajer tim bulu tangkis Indonesia Shendy Puspa Irawati mengungkapkan perubahan komposisi tersebut dilakukan seusai Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu mengalami cedera.
Selain itu, pasangan Adnan Maulana/Indah Cahya Sari Jamil juga batal diberangkatkan ke Japan Open 2026 dan China Open 2026 berdasarkan hasil evaluasi tim pelatih.
"Felisha bersama pasangannya Jafar diputuskan mundur dari Japan Open 2026 karena Felisha mengalami cedera pergelangan kaki saat latihan, sehingga dinyatakan belum siap untuk bertanding di Japan Open."
"Untuk Adnan/Indah ditarik keikutsertaannya dari Japan Open 2026 dan China Open 2026. Berdasarkan hasil evaluasi tim pelatih persiapan keduanya dinilai belum berjalan secara maksimal untuk tampil di dua turnamen tersebut," ujar wanita asal Nganjuk itu.
Dengan begitu, Indonesia hanya mengandalkan Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah di sektor ganda campuran pada Japan Open 2026.
Keputusan tidak memberangkatkan Adnan/Indah turut menjadi perdebatan karena pasangan tersebut sebelumnya tetap menjalani program persiapan menuju turnamen di Negeri Sakura.
Pekan lalu, Adnan bahkan sempat menjalani latih tanding di luar Pelatnas Cipayung sebagai bagian dari persiapan menghadapi Japan Open 2026.
Indonesia mengirimkan komposisi pemain ganda campuran yang minim pada ajang Japan Open 2026 termasuk Adnan/Indah tidak dibawa
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