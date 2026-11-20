jpnn.com, JAKARTA - Adopsi kecerdasan buatan atau yang lebih dikenal dengan artificial intelligence (AI) semakin masif terjadi di Indonesia.

Faktor utamanya ditopang oleh tumbuhnya kesadaran akan manfaat dari adopsi AI, di antaranya membuat operasional dan kinerja perusahaan menjadi semakin efisien dan efektif.

Akbar Khrisna, Country Manager Xtremax mengatakan meski adopsi AI mulai mengalami peningkatan, namun pebisnis masih dihadapkan pada pilihan yang terbatas dalam menggunakan teknologi.

Pertama, pebisnis bisa membeli aplikasi yang sudah jadi, cepat, teruji dan mudah untuk dikelola.

Tantangannya, pebisnis harus sedikit menyesuaikan dengan cara kerja aplikasi tersebut.

Kedua, pebisnis bisa mengembangkan aplikasi sendiri yang lebih pas dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Hanya, cara ini membutuhkan tingkat investasi yang tidak sedikit, butuh waktu yang lama, dan perawatan yang tidak pernah selesai.

Dilema ini terus menjadi pembahasan dalam dunia AI dalam dua tahun belakangan.