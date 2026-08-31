Adopsi Anak Orangutan Kalimantan, Gading Marten: Sehat-Sehat Baby Selfie
jpnn.com, JAKARTA - Aktor Gading Marten menunjukkan langkah nyata dalam mendukung pelestarian hewan liar.
Mantan suami Gisella Anastasia itu mengadopsi anak Orangutan Kalimantan bernama Selfie.
Melalui akunnya di Instagram, Gading Marten mengunggah foto orangutan adopsinya tersebut.
Ayah Gempita Nora Marten itu juga membagikan sertifikat adopsi baby Selfie, Orangutan Kalimantan yang diadopsinya.
"Congratulations on becoming Sweet Selfie Adoptive Parent," bunyi sertifikat tersebut melalui akun Gading Marten di Instagram, dikutip Senin (31/8).
Putra Roy Marten tersebut turut menyapa orangutan adopsinya itu melalui unggahan yang sama.
Dia pun menyematkan emoji yang seakan menunjukkan dirinya jatuh hati dengan anak orangutan bernama Selfie tersebut.
"Hallo baby selfie hihihi," ucap Gading Marten.
Aktor Gading Marten menunjukkan langkah nyata dalam mendukung pelestarian hewan liar.
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