jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Dosen dan Peneliti Ilmu Komunikasi Indonesia (ADPIKI) dan Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) menandatangani Letter of Intent (LoI) pada Senin (23/11/2026) di Kampus USIM, Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia.

Ketua Umum Pengurus Pusat ADPIKI Dr. Heri Budianto, S.Sos., M.Si., dan Dekan Faculty of Leadership and Management USIM, Assoc. Prof. Dr. Mohd Rushdan Mohd Jailani, menandatangani LoI tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, empat perguruan tinggi Indonesia juga menandatangani LoI, yaitu IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq, Universitas Satya Negara Indonesia, Universitas Siber Asia, dan Universitas Dian Nusantara.

Kerja sama ini memperkuat Tridarma Perguruan Tinggi, yakni pengembangan pembelajaran dan keilmuan komunikasi, pengabdian kepada masyarakat, dan riset bersama.

"Kerja sama ini diharapkan dapat mempererat kerja sama keilmuan komunikasi, riset, dan pengabdian masyarakat antara ADPIKI dan USIM," kata Heri Budianto.

Heri menegaskan penandatanganan LoI baru langkah awal.

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"Yang lebih penting adalah apa yang kita lakukan setelah hari ini. Kami berharap LoI ini tidak berhenti di atas kertas, tetapi segera ditindaklanjuti dengan implementasi yang nyata dan terukur," ujarnya.

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